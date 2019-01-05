長照「共餐7天」不打烊 南投率全國之先開辦

2019-01-05 15:57

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣「週末共餐不打烊．關懷不中斷」活動，今日在名間鄉萬丹社區關懷據點登場，正式向外界宣布一週連續7天「共餐」，非但不是夢，且率全台之先從萬丹據點開辦出發，讓長輩們能獲更好的照顧。

長照2.0區分Ａ、Ｂ、Ｃ3級，巷弄長照站歸屬Ｃ級，包括萬丹據點在內，南投縣目前總共有36處，且從週一至週五從早上至傍晚，都會安排識字、繪畫、唱歌、陶藝、拼布等各項學習課程，並透過共餐方式，減輕其家人負擔，也滿足長輩們的需求，堪稱是銀髮族不可或缺的「充電」園地。

不過，美中不足的是，「共餐」時間多半只有5天，南投縣家庭照顧者關懷協會居家服務範圍包括南投、名間、竹山、鹿谷、草屯、中寮等6鄉鎮市，幾乎遍及半個南投縣，在縣府及中央支持下，遂選擇萬丹據點作為7天「共餐」的示範區，今日提供的菜色，包括「東坡賀歲豐年來」、「玻璃甘藍同心圓」、「猴菇同助好彩頭」、「年年有餘福滿堂」等，不但菜名好聽又吉祥，且色香味俱全，令長輩們吃得津津有味、開心極了！

衛福部長陳時中也在南投縣政府衛生局長黃昭郎、社會處長林志忠等人陪同下出席該活動，並一邊閒話家常、一邊幫長輩們打菜，展現親和力以外，也允諾將萬丹據點經驗及成果推廣至全國各地，讓長照2.0社區照護工作能更加落實。

南投縣家庭照顧者關懷協會創會長吳棋祥、羅美玲夫婦表示，該協會全體同仁都是秉持「任重而道遠」的精神，積極推動每日共餐制度，也期盼藉由萬丹據點拋磚引玉，帶動各地共餐升級，讓長輩們能過著更健康、快樂的生活。

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