台灣人工智慧學校台中分校開學 中市府將建AI平台

2019-01-05 16:27

〔記者黃鐘山／台中報導〕由民間組成的台灣人工智慧學校，其台中分校5日舉辦第2期開學典禮，台中市政府秘書長黃崇典受邀出席致詞時表示，市府將建立AI人工智慧平台，站在企業角度進行交流、解決問題，致力協助在地AI產業發展。

台灣人工智慧學校2018年起在台灣設置4個分校，其中1個在台中，台中是台灣製造產業重點聚落，包括工具機暨機械零組件、光電面板、自行車及零組件、木工機械、手工具及航太等重大產業。學員以製造業及電子業占多數，幫助在地產業自身發展。

台中分校5日在市府台灣大道市政大樓舉辦第2期開學典禮，由台灣人工智慧學校校長孔祥重主持，市府秘書長黃崇典、台灣經濟研究院研究員前市府經濟發展局長呂曜志、友達光電資深協理宋友聰等人均出席典禮。

市府經發局表示，台中分校有助提升中部地區產業競爭力，5日的開學典禮同時開放第3期報名，呼籲中部地區學界及企業一起加入台灣人工智慧學校，透過在學期間以專題實作解決或改善產業裡的各種挑戰，也為產學界媒合適合人才，達雙贏局面。

黃崇典表示，對於AI人工智慧應用，市府會站在產官學研角度，致力協助產業界發展，並架設平台，以便交流及解決問題。未來也會應用到市政，如智慧停車雲端系統、設置自行車驛站智慧服務功能、建置創新創業大數據服務平台、建置公民參與治理平台及政府資訊公開平台等，透過數位經濟來打造全新智慧城市。

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