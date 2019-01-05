永和保福宮冬令救濟 信眾捐出萬斤白米扶弱

2019-01-05 15:10

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區歷史悠久的保福宮，4日至6日一連3天舉行冬令救濟活動，信眾和慈善團體總共捐出1萬斤白米，依據永和區公所的中、低收入戶名冊，每戶可領取10斤白米及現金1千元，永和衛生所同時在現場配合進行健康檢查和子宮頸抹片及乳房攝影，讓大家健康快樂過好年。

保福宮主委林忠榮說，保福宮供奉保生大帝，是永和地區民眾的信仰中心，菩薩除了平時保祐地方國泰民安、風調雨順，也希望逢年過節照顧弱勢民眾，因此冬令救濟活動行之有年，將善士捐獻的物資和金錢匯集關懷有需要的家庭。

不少民眾在年尾到保福宮拜拜，並且為自己和家人來年運勢祈福，林忠榮說，明年是農曆豬年，屬豬和屬蛇的需要安太歲，其餘民眾可以點光明燈，去年信眾對文昌燈和財神燈需求大，因此管委會今年增加文昌及財神燈的數量，希望能滿足大家的需求。

林忠榮說，保福宮每年最熱鬧的元宵節大摸彩，管委會正在準備摸彩品清單，基本上會比照去年，有重型機車、電動機車當頭獎，還有許多獎品為大家助興，民眾可免費報名參加，初賽連擲三聖筊可參加複賽、複賽連擲三聖筊可參加決賽，決賽入圈者比誰連擲聖筊次數最多者，就可以把頭獎帶回家。

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