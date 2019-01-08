天天吃好料》嘉義六哥烤玉米 鄉間好滋味

2019-01-08 09:28

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉忠孝街的「六哥古早味烤玉米」，雖地處偏鄉，不熟路況的人，得靠導航指引才找得到，但因其玉米軟硬適中，炭烤香氣搭上獨門醬料，讓人忍不住一口接著一口嘗，經口耳相傳及網友分享，吸引老饕循線到訪，曾經一天賣出200多台斤烤玉米。

67歲老闆吳天六在家中七兄弟裡排行第六，16歲就拜師學做西服，退伍後創業「六合西服店」，全盛時期曾經營3間店，可是隨著成衣機械化，訂製西服產業沒落，他於是跟開烤玉米店的叔公學藝，轉行迄今逾30年。

炭烤玉米時間僅約10分鐘，吳天六跟妻子上午10點開始前置作業，用中藥包、蒜頭、醬油、沙茶醬、麻醬等材料，調製成三種主要醬料，已剝除玉米葉的玉米經清洗裝袋，下午3點開店，他先將玉米烤至半熟，待客人依喜好挑選較硬或軟的玉米後，再第二次炭烤。

吳天六說，玉米是跟嘉縣農民契約訂購，尺寸大小均勻，玉米架在離烤網約1、2公分高處防止烤得過焦，烤前先用刷子刷玉米，讓醬料塗抹後更容易入味，一般炭烤會產生很多煙，但只要事先把木炭用水浸濕，就可減少白煙、降低污染。

玉米的美味跨越縣市，曾有台北來的遊客一吃就愛上，連吃3天，還有客人專程從台中來購買；住嘉縣中埔鄉的謝姓熟客說，吃遍嘉義縣市、花蓮縣等地的烤玉米，覺得這間店的玉米軟硬度適中，醬料合口味，特地來買，不麻煩。

「六哥古早味烤玉米」營業時間自下午3點到晚上10點半，吳天六表示，除非颱風、豪雨造成玉米產量不穩才會休息，像去年823水災造成農損導致玉米價格飆漲，曾休店約4個月，其餘時間正常營業。

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