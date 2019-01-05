推動終身學習 屏北社區大學邀民眾上課

2019-01-05 14:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣屏北社區大學推動終身學習，過去2年，每學年報名人數維持2000人以上，2017年新生人數達千人以上，足見屏東縣民旺盛學習力；社大今天（5日）在屏東市千禧公園舉辦成果展，同時為今年第1學期開始招生，吸引參加人潮。

屏北社區大學校長林雅文表示，終身學習在公部門與民間社會共同推動下，已發展出多元及多重的管道，除了屏東市，其他鄉鎮地區，例如九如、里港、潮州、鹽埔、長治等鄉都有分班課程，成功彌補城鄉學習差距。

本身經營休閒農場的邱秀花，從2009年開始，就到屏北社大上健康體態課程，從攝影班、生態導覽上到花藝課，她說，從學員一路學習，接觸花藝課程後，更持續進修園藝治療，上課時非常喜歡和同學分享彼此花藝作品，對人生成長很有幫助。

今天的成果展，以非洲鼓熱鬧開場，現場另有闖關關卡、30個攤位，提供課程手作DIY，展示上學期的學習成果，也讓參與民眾體驗各種課程的樂趣。

屏北社區大學每學年至少開辦250班課程，每天晚間7點到9點10分上課，讓終身學習不分國籍、年紀與時間；新學期目前開始報名，共有133班，包括歌仔戲實驗劇團班、鳥蟲體書法及屏東特色課程「看見屏東─小誌製作」，文化語言類課程，如漢文傳習趣、歡喜逗陣認捌台語，另有農業類推廣課程，如有機農園─肥培管理課程等都各具特色。報名洽詢專線08-7668500，或親洽屏北社大（位屏東市至正國中內）。

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