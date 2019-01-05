獨家》吳瑞北停聘管案假處分敗訴 審判長是管中閔台大同事

2019-01-05 14:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校長候選人吳瑞北日前向台北高等行政法院聲請假處分，要求教育部、台大校方不能辦理校長交接，避免管中閔上任後影響自身權益，昨法院審理後駁回，但學者發現，該案的審判長蕭忠仁竟是台大財金系的兼任助理教授，與管中閔是同系同事，恐有迴避問題。

台大校長遴選因有重大瑕疵導致爭議近1年，教育部去年5月要求重啟遴選，但去年12月25日教育部長葉俊榮卻大轉彎發聘管中閔，引發嘩然，並讓校長候選人之一的吳瑞北擔憂，立即向台北高等行政法院聲請定暫時狀態處分，要求教部不得未經重啟遴選前自行聘管上任，法院受理後緊急開庭，昨裁定駁回。

但台大教授劉靜怡在臉書質疑，「吳瑞北假處分聲請案裁定合議庭的庭長，是管爺的同系同事、台大財金系兼任助理教授？」而根據北高院新聞稿，該庭審判長法官是蕭忠仁；在台大財務金融系暨研究所的官方網頁中，蕭忠仁列在兼任助理教授之列。而台大管中閔則是財金系教授。

劉靜怡臉書質疑，庭長自己到底是有沒有自請迴避？就是打算一路利益衝突到底，而讓人民真正有感的司法改革又來了，並認為無辜的司法院長許宗力恐又要挨罵。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/