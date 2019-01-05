高雄路跑連3年報名費全捐 今年210萬助16校發展運動

2019-01-05 14:25

［記者黃旭磊／高雄報導］3千5百多名跑者參加公益路跑，連續3年將全數報名費捐給偏鄉小校。

第3屆艾多美公益路跑今天（5日）清晨於夢時代的時代大道開跑，氣溫涼爽，教育局長吳榕峯、運動發展局代理局長周明鎮及16所受贈學校校長出席活動，賽道5公里，跑者於享受市景、港景及運動舒暢感，活動由韓商艾多美贊助，延續以往，報名費全數捐助給偏鄉小校。

高雄市體育會田徑委員會規劃路線，跑者從時代大道出發，右轉成功二路後至三多四路折返，沿途採賽事規格設置有醫療、裁判、交通管制站，跑友認為安全、專業。

本屆報名費210萬捐給茂林國中等16所學校，協助學童發展教育及體育。艾多美董事長具松謨說，前2年公益路跑捐出160萬，今年報名人數更勝以往，期待贊助偏鄉學童及體育選手完成夢想。

吳榕峯說，感謝業者發揮「取之社會，回饋社會」精神，愛心不分國界。周明鎮指出，運動促進健康，減少上醫院次數，期待明年報名人數突破5千人。

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