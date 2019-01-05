林智堅開直播 化身旅遊節目主持人行銷新竹市

2019-01-05 13:07

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府近日宣布擴大國旅暖冬補助方案，配合中央國旅補助祭出旅遊、美食雙享優惠；市長林智堅今天開直播化身旅遊節目主持人，跨縣市到竹縣寶山鄉採橘子扮「一日農夫」，更大逛城隍廟商圈，完整示範「小智一日私房景點」，成為城市旅遊經濟最佳代言人。

全台吹起暖冬旅遊熱，地方政府也搭上這股熱潮，要拼一波旅遊經濟，林智堅昨當起youtuber，開直播成為旅遊節目主持人，還跨縣市來到竹縣橘子園，跟風年輕人排隊買手搖飲，親身示範大新竹旅遊怎麼玩。

「小智一日私房景點」首站來到新竹縣寶山鄉「桔滿緣休閒農場」，林智堅在農場主人介紹下，帶起手套拿起剪刀，扮一日農夫開啓採橘初體驗，並透過鏡頭與民眾分享橘子小知識，包括受歡迎的品種、採橘要用剪刀而非手採、果皮隨意丟棄會引來蚊蟲不利橘樹生長等。

另外，林智堅又化身為觀光客，到竹市城隍廟旁知名百年老店郭家潤餅朝聖，親手特製「不加香菜、花生粉多」的特製版潤餅，隨後再到人氣手搖飲「河堤上的貓」，嘗試兩杯店內招牌人氣飲料「咪咕嚕嚕」與「玉荷冰茶」他說，「平常沒有喝手搖飲的習慣，特別來試試年輕人都喝什麼」。

直播最後，林智堅也不忘走完完整版暖冬行程，入住護城河畔「迎曦飯店」，來到位於高樓層客房俯視「護城河第一排美景」，護城河、幸福廣場、新竹美術館與州廳一覽無遺。

林智堅說，市府特地配合國旅暖冬補助，推出「來去新竹住一晚暖冬版」，有44家旅館業者加入補助，市府也號召近50家在地美食，民眾只要出示旅館業住宿證明，即可享有活動商家的優惠方案，讓來竹市旅遊的朋友盡情享受新竹在地美食。

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