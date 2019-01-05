立委管碧玲報喜 壽山國家自然公園籌備處將成管理處

2019-01-05 13:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕壽山國家自然公園管理處有眉目了！立委管碧玲今表示，壽山國家自然公園籌備處成立迄7年，成立管理處一直未有下文，在她爭取下，內政部不但將正式成立管理處，且將提升組織規模、擴大職權，未來管理處將成為國家所有自然公園的管理機關，且位階與國家公園管理處平等。

管碧玲表示，壽山國家自然公園籌備處成立迄今迄7年，遲遲未能正式成立管理處，對於在園區工作的公務人員不但妾身未明之嘆，園區經營管理也造成影響；而地方保育團體數年來也為成立管理處呼籲奔走。

因此，她於去年12月10日以內政委員會召集委員身份率隊考察，立委劉世芳也同行，並由營建署副署長吳宏碩、壽山籌備處主任許亞儒陪同，邀請當地保育團體舉行座談會。

管碧玲表示，當時她在座談會中指出，過去因組織改造過程中，對於國家公園要併入環境資源部，還是留在內政部未定，所以一直以籌備處形態存在，但目前已確定國家公園將留在內政部營建署，故為第4級單位的壽山國家自然公園，應不受政府組織改造進度影響，可以逕就4級機關壽山國家自然公園、直接成立。

管碧玲在會中要求內政部、不應再以主管機關未定理由拖延，希望內政部應於2個月內，就壽山國家自然公園管理處正式成立，向內政委員提出書面報告。

她今透過臉書報喜，指最近內政部傳來好消息，依內政部研擬方案，壽山自然國家公園不但不必等待組改修法通過，可以4級機關方式直接成立，甚至將提升組織規模，擴大職權，未來管理處將成為國家所有自然公園的管理機關，其地位將從原設計屬於國家公園管理處轄下機關，變成與國家公園管理處平等。

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