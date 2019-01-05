滿潮海水倒灌 水利署補助路竹頂寮里千萬改善

2019-01-05 13:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕路竹區頂寮里三公宮鄰近興達港一帶地勢低窪，每逢漲潮時刻，海水會沿著舢舨舊航道流入社區，倒灌問題困擾當地居民多年，經地方和立委邱志偉爭取，水利署同意補助1千多萬施作應急工程，緩解當地滿潮時淹水問題。

邱志偉指出，路竹區頂寮里三公宮鄰近興達港一帶去年8月時適逢農曆初一，附近因海水溢淹，道路與住家廣場積水不退，最深處達30公分，影響30多戶民宅，居民外出還要繞開積水路段極為不便。

邱志偉日前邀集經濟部水利署、高市府水利局、路竹區公所前往現地會勘及聽取水利局簡報，水利局表示，去年海平面水位比往年來得高，經評估後，在三公宮廣場左前方渠道內設置防潮閘門兩座，並將既有護岸增加50公分長度，可防止漲潮時海水倒灌入社區。

該項應急工程已由水利局向中央提報爭取經費，水利署也同意核准辦理先期改善經費約1350萬元，待工程完竣後，將可緩解當地滿潮時淹水問題，讓在地鄉親擺脫淹水夢靨。邱志偉指出，治水需要中央和地方攜手合作，近年短時強降雨成為治水新挑戰，後續也請高市府提報前瞻計畫，他也會持續向水利署爭取經費，加速治水，讓居民遠離淹水夢魘。

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