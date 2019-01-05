慈濟斗六診所升格醫院 證嚴期許：醫師視病如己

2019-01-05 13:17

〔記者林國賢／雲林報導〕慈濟醫院斗六診所升格斗六慈濟醫院，證嚴法師親自參加揭牌，期許慈濟人、醫師們「病人的痛是我的痛，病人的苦，是我的苦。」視病如己，成為貼心的醫院。

今天包括雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、立委劉建國等人都參加揭牌，現場冠蓋雲集。

斗六慈濟醫院院長簡瑞騰表示，斗六慈濟是慈濟第七所醫院，未來將有大林慈濟做後盾，新增泌尿科、整形外科、耳鼻喉科、骨科及外科等門診手術，並設置30張病床，讓就醫民眾免除往來大林、斗六之間轉診、轉檢奔波的辛苦。

簡瑞騰指出，雲林縣是全國老化及身障比例皆排名第二的縣市，為照顧老人及弱勢族群，斗六慈濟醫院將強化老人醫療及居家服務，加強就診的便利性與慢性病的照護。醫院五樓已開辦有長照社區據點，未來將擴展為長照中心，照顧更多的社區長輩們。

此外，也將結合在地的慈濟志工，舉辦更多的義診、往診、社區健康講座，將斗六慈濟醫院打造成一個「守護健康的好厝邊」。

斗六醫院於2003年承接興建中的斗六漢鎮醫院，圓林漢鎮醫師回饋地方遺願，15年總共看診將近278萬人次，去年7月，行政院衛福部核准通過改制為斗六慈濟醫院，設置急性一般病床30床，提供更完善、便利的醫療服務。

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