高雄路竹番茄節週末登場 在地美食免費大方送

2019-01-05 12:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕往年皆辦在12月的路竹番茄節，去年因氣候因素導致番茄植株延後生長，活動也延至今、明兩天舉辦，雖然活動延期，但路竹區公所仍準備一系列免費美食和精彩活動，要讓參與的遊客能有難忘的週末假期。

路竹區公所表示，路竹因地勢低窪，造成鹽份高、黏稠性高的土壤特性，在地方果農努力研發之下，栽植出高達數十種的番茄品種，得天獨厚的路竹鹽地番茄，口感與品質獲得廣大民眾喜愛。

今年路竹番茄節規畫供民眾拍照留念的裝置藝術區內，有大番茄星球、樂活路竹區、竹綠茄紅區等設計，結合四寶及創意發想，將使到場拍照的民眾眼睛為之一亮，還有讓民眾親自到番茄園採番茄、甚至親手種植番茄樹苗DIY的活動，讓民眾除了品嚐番茄外，還能擁有更多不同的體驗。

活動中更規畫了多家美食攤位及農特產品展售區，也有許多好康活動，包括「番茄養身雞湯、三杯雞限量免費品嚐」、「捐3張發票換限量番茄虱目魚丸湯」、「虱目魚湯免費品嚐」等優惠，想品嚐美食的民眾千萬不能錯過，詳情可上Facebook搜尋「高雄路竹番茄節」。

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活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/