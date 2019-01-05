雲林人好康 零元住飯店加早餐係金ㄟ！

2019-01-05 12:06

〔記者林國賢／雲林報導〕配合政府暖冬旅遊補助專案，雲林縣一家飯店推出週間住宿雙人房免費，還附送早餐方案；太信飯店總經理林明夆表示，此專案即日起至1月為止，雲林縣民及大專師生都適用，力挺政府政策並回饋鄉親。

政府元月底前「擴大國旅暖冬遊方案」每房最高補助1500元，雲林縣各旅宿業者紛紛推出專案配合，除太信飯店週間住宿免費外，劍湖山度假飯店推出四人房2499元，客人最低只要付999元即可入住；三好國際酒店同樣配合專案，每人可補助1000至1500元，週間每房可以直接扣抵。

林明夆指出，暖冬專案只到這個月底，考量許多縣民可能無法在週間請假，享受這項福利，飯店才會推出這項方案，縣民不必請假，晚上入住飯店，早上享受美味早餐，再從容上班，在春節前犒賞辛苦一年的自己，這項方案推出後，預估可以提升2至3成住房率。

林明夆表示，優惠專案每天限量10間，旅客必須先上網登記暖冬專案（已使用過暖冬專案者不適合）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/