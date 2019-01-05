抗議輕軌工程「斷頭移樹」 護樹團體要韓國瑜兌現承諾

2019-01-05 11:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕護樹團體「高雄愛樹人」今前往高雄南凱旋公園前抗議，質疑高雄輕軌工程移植樹木竟採用粗暴的斷頭移植法，恐造成樹木死亡率提高，愛樹人提出4項訴求，要求高雄市長韓國瑜兌現選前護樹承諾。

高市捷運局強調一切都依照規範移植樹木，並沒採取斷頭法，引起愛樹人質疑部分，主要是移植過程中，為避免樹型過大與其他樹木碰撞，才進行適度修剪，而所有樹木移植過後都存活，且開始長出新芽；儘管如此，捷運局仍會多蒐集專業意見，作為下次移植參考。

引起爭議的樹木位於高雄南凱旋公園裡，包括阿勃勒、印度紫檀、小葉欖仁等樹種，一共12棵，因為輕軌經過，捷運局須將這些樹木就近移植到公園另側。

愛樹人指出，去年10月25日，捷運局請媒體拍攝南凱旋公園的示範移植工程，當時展現高標準的原樹型移植法，枝葉保留完整，等同台北大巨蛋的樹木移植規格，但在媒體宣傳後，後續12棵大樹移植，卻被發現採用斷頭式修砍，導致樹木嚴重受損，當初的示範移植淪為作秀。

愛樹人提出4項訴求，一、呼籲高雄市長韓國瑜兌現選前護樹承諾。二、高雄修剪移植作業應仿效台北與香港規格，禁止斷頭。三、輕軌後續移植與修剪應採最有利標。四

、輕軌設計應迴避樹木，讓大樹原地保留。

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