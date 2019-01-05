行動佛殿環島祈福法會抵達高雄鳳山 開放信眾參拜

2019-01-05 10:39

〔記者張忠義／高雄報導〕世界佛教正會「行動佛殿」佛光遍照環島祈福法會第26站，即起至元月7日在高雄鳳山區體育路底鳳凌廣場舉辦祈福法會，祈請南無第三世多杰羌佛、南無本師釋迦牟尼佛為國泰民安祈福、為世界和平祈福、為一切眾生祈福，今晚並舉辦「歡樂港都搖滾之夜」藝文晚會。

行動佛殿即日起至1月7日，在鳳凌廣場上開放，邀請所有信眾一起到行動佛殿上禮拜三寶佛，瞻仰殊勝難得的佛陀舍利，並有早晚各一場的誦經法會。

這部由世界佛教正心會指導上師恆性嘉措仁波且、帶領弟子們把17噸的大卡車改造為佛殿，展開全台環島祈福法會，希望能夠佛光遍照，廣結大眾善緣，集結大家的力量，為國泰民安祈福，為世界和平祈福。

行動佛殿供奉著南無釋迦牟尼佛、南無阿彌陀佛與南無藥師佛等，機動性強，可深入各行政區，方便信眾禮拜，目前停駐在鳳山區鳳凌廣場，下一站1月11日在前鎮區后安路籃球場。

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