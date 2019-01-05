台東元宵遶境活動無進度？ 市長：8日將協調確定

2019-01-05 10:33

［記者張存薇／台東報導］再過1個月就要過年了，緊接農曆正月15就是台東最重要的傳統元宵神明遶境祈福活動，雖然縣府、市公所都表示支持，但活動時間、辦法都沒公布，讓支持傳統活動的民眾好著急，台東市長張國洲表示，8日將在市公所協調相關單位，其中元宵遶境是天后宮承接，至於陣頭表演也會在協調會確定有哪一個社團或宮廟主辦。

台東百年的天后宮今天舉辦歲末寒冬送暖活動，為346戶弱勢族群準備紅包、白米，希望大家過好年，張國洲到場致意，並致贈感謝狀。

由於台東元宵遶境由天后宮承辦，但迄今沒有進一步消息，引發民眾關心，張國洲表示，今年元宵節活動多元，元宵神明遶境預計舉辦1天，隔天再辦陣頭表演，8日將請相關單位協商、確定由誰承接。至於公所將主辦公所廣場前的花燈展示等封街活動，也會在國際地標施放煙火、炸寒單、小型陣頭表演、藝人表演等晚會。

縣長饒慶鈴則表示，縣府會全力配合元宵活動，也會編列預算協助遶境及陣頭表演。

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