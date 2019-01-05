2019新竹市城市馬拉松 媒體雙嬌參戰

2019-01-05 10:16

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市城市馬拉松明天將於樹林頭公園起跑，今年加入「跑進空軍基地」，吸引近萬跑者與加油團前來新竹，用雙腳認識這座城市。本次有兩位來自媒體業的在地女跑者蔡文琦、邱昱甯參戰，兩人從「記錄者變成被記錄者」，更讚新竹馬開放市區給跑者「非常勇敢」，跑進空軍基地更是全國獨一無二。

振道電視台主播蔡文琦說，她目前已完成10場半馬，對2016年第3屆新竹市城市馬拉松首創的接力跑完全馬印象深刻，「對於入行不久的初跑者來說，6棒跑完全馬，一起完成一趟馬拉松，真的是一個令人印象深刻的經驗」。

亞太電台記者邱昱甯指出，她在新竹市居住了將近20年，城市馬拉松的路線，大多新竹人可能都有機會騎著摩托車呼嘯而過，卻從未駐足停留對話，沿線有頭前溪「微笑水岸」，還有剛完工不久、美麗的隆恩圳公園沿線、百年城隍廟、與百年巴洛克風格的新竹車站等，將新竹市的景觀變成跑馬路線，也讓跑者同時感受科技人文、自然生態與新竹的舊城文化，尤其4公里組、還跑進空軍基地，全國也只有新竹市才辦得到。

市府教育處表示，2019新竹市城市馬拉松6日將於樹林頭公園開跑，共有15國、約8500名跑者共襄盛舉，匯集30家在地美食的「舌尖上的新竹」特色補給、各獎項特色獎牌、跑進空軍基地、百隊啦啦隊熱情奧援，是新竹馬的4大特色，

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