一早空氣品質就很差！西半部7站飆紅害 23站亮橘燈

2019-01-05 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕今天西半部背風側擴散條件不佳，多縣市一大早的空氣品質就相當不良，截至今天上午10時止，全台已有7測站達紅害等級，另有23測站亮起橘色警燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午10時止，全台已有23測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，從雙北至高屏皆有分布。此外，竹山、崙背、新營、安南、台南、橋頭及復興等7測站更達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級，北部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏空品區因擴散條件不佳，局部區域短時間可能達「紅色警示」等級。

環保署表示，竹山、崙背、新營、安南、台南、橋頭及復興等地的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時長，若有身體不適狀況應立即進入室內休息；西半部多縣市的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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