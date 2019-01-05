竹縣首場徵才9日登場 科技業薪資上看45至60K

2019-01-05 09:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕找個工作好過年！新竹縣今年首場徵才活動，9日（星期三）將在勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心3樓登場，共有23家廠商提供超過1300個職缺；其中，科技業薪資上看45K-60K，活動並邀請「多元培力就業計畫」單位設攤，共同展售在地小農產品及手工商品，歡迎求職民眾踴躍參加。

竹北就業中心主任劉文菁表示，「多元培力就業計畫」為政府部門與民間團體間共同促進就業的合作夥伴關係，透過具創意性、地方性及發展性的計畫，促成在地產業發展，以引導失業者參與計畫工作，培養再就業能力。

9日當日邀請受輔導的天主教華光社會福利基金會、新竹縣竹北市中興社區發展協會及寶山鄉新城社區發展協會參加，共同展售在地小農有機農特產相關產品、手工生活用品及食品等，希望推動公益促進就業，年貨輕鬆GO（購）。

為鼓勵民眾前來求職，凡於現場填寫線上滿意度問卷並出示畫面，可於服務台領取宣導品一份，數量有限，送完為止。活動詳情可上無紙化徵才活動e網（http://www.jobs.org.tw/）、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署網頁，查詢最新徵才活動。

竹北就業中心位在竹北市光明九路7-3號，電話：（03）554-2564#3223劉先生。

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活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/