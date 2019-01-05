停聘管案假處分敗訴 吳瑞北重申已提訴願

2019-01-05 09:44

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部准聘管中閔為台灣大學下任校長，預定8日交接，為此台大校長遴選候選人吳瑞北向法院提假處分，昨法院判吳敗訴，但吳今早在臉書指稱，法院未實質審理，並在裁定書中說因聲請人未提訴願，但自己早提行政訴願，是明顯錯漏裁判。

台大校長遴選因有重大瑕疵導致爭議近1年，教育部去年5月要求重啟遴選，但去年12月25日教育部長葉俊榮卻大轉彎發聘管中閔，引發譁然，並讓校長候選人之一的吳瑞北擔憂，立即向法院申請假處分，定暫時狀態處分，要求教部不得未經重啟遴選前自行聘管上任，法院受理後緊急開庭，昨判決出爐，裁定吳敗訴。

但吳瑞北認為，該案當天的法律攻防在校長發聘的程序問題，但法院並未就實體的公益與不符正當法律程序等進行裁定，更在裁定書中指他尚未訴願，此處是明顯的錯漏判斷。

吳瑞北重申，自己在上月28日看到教部發文同意台大本月8日發聘管中閔上任並辦理交接後，立刻就正式向行政院提起訴願，在法院審理時也遞交訴願書影本給法院，遺憾法院仍裁定說本人未提起訴願。

吳瑞北認為，在這次的行政訴願中，他及教育部是相對的雙方，台大成為第三者，而看來訴願兩造有一致也有不一致的地方，一致的是都認為這次台大遴選有重大的資訊未揭露及迴避的瑕疵，並未補正；爭議焦點是教部認為台大抗命不補正仍可聘管，但他認為程序正義必須彰顯，而且台大校長應有更高的倫理及道德標準，不能在這種情形下就任。

吳瑞北最後說，為了此次台大校長遴選事件，台灣已有3個教育部長、4位資政為之請辭，也許這是台灣走向堅持程序正義的法治國家，所必須付出的代價。

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