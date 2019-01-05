盧秀燕勝選 大里競選總部變搶手

2019-01-05 08:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕在競選時，位在大里的競選總部，原本是乏人問津，但在盧秀燕團隊承租成為競選總部，並且以20多萬票勝選，便鹹魚翻生成為熱門的店面，因格局為茶藝館，被一家連鎖茶藝館業者看中，並且已承租。

盧秀燕在去年參選台中市長之時，一直尋找適合的地點且需要大一點的空間做為競選總部，由於在市區很難找到面積大的競選總部，團隊也因突顯空污問題，希望能在大里找到競選總部。

一天，團隊經過大里國光路，靠近德芳路二段處，發現外型是茶藝館的一間空的建物，前面還有一個廣場，貼上一個大大的「租」字，團隊在參觀及詢問後，認為很適合競選總部，因此決定作為競選總部。

不過，一開始該處因長久無人承租，雖內部如同一般的茶藝館，有「小橋」、有「流水」、有包廂，但內部還是很凌亂，需要好好整理，同時，池塘的水也相當混濁，也沒有魚在池塘內悠游。

團隊及志工展開整理，而為了清理池塘，一位志工便在池塘內放置粗鹽，相當神奇的，池內的水竟然變得比較清澈，志工才敢放養小魚。

在競選總部成立後，此一有小橋流水的茶藝館的格局，跟一般候選人的競選總部的風格完全不一樣，讓很多人相當驚艷，認為團隊超有創意，而且成為民眾打卡景點。選完後，馬上就一家連鎖茶藝館將該處承租下來，該處已不再乏人問津。

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