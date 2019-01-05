01/05 各報重點新聞一覽

2019-01-05 06:46

自由時報

死豬棄金門 泡海一天竟未腫脹 阿共仔ㄟ陰謀 載來丟包？

金門縣金沙鎮沙灘發現海漂死豬驗出非洲豬瘟病毒，昨天早上在烏坵鄉小坵島又出現海漂死豬，嘉義縣長翁章梁昨與養豬業者座談時，台灣省毛豬產銷班總會長林章勳直指金門海漂豬是「阿共仔ㄟ陰謀」，養豬的人都知道死豬泡水一天就全身腫脹，但他看照片死豬沒有浮腫，分明是中國漁船將豬屍載來金門海域丟棄。

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國民黨總統初選開戰 朱立倫：全民調 吳敦義：選項不只一種

國民黨二○二○總統提名之爭提前開打，初選遊戲規則更成為「角力」戰場。表態參選總統的前新北市長朱立倫昨公開主張，全民調還是大眾比較容易接受的方式，希望透過公平、開放機制產生候選人；國民黨主席吳敦義除提醒過去黨內曾廢掉全民調提名的總統候選人，也強調可就各種提名方式協調，不是只有全民調一種選項。

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中國亂抓人 美加強旅遊警告

美國國務院三日更新旅行公告，仍維持第二級警告，但提醒美國公民造訪中國時，應慎防遭北京當局「武斷執行當地法律」，並重申造訪中國時應「格外謹慎」，但並未勸阻美國公民前往中國。同日，加拿大政府表示，自華為財務長孟晚舟於加國被捕後，已有十三名加拿大公民在中國被捕，其中至少八人現已獲釋。中國政府四日強調訪中無安全疑慮，加拿大人在中國遭拘留是依法行事。

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蘋果日報

母遭裸拍「最驚恐一夜」2匪闖屋綁母女

「這是我今生最驚恐的一夜！」一對母女在警局聲淚俱下，控訴2名惡煞闖空門，母女返家先後遭綑綁控制6小時，母親甚至被強拍裸照，劇情猶如電影般驚悚。這起看似年關將近的住宅強盜案，案情卻有許多不合理處，整起案子人無恙、財損僅6500元，歹徒為何在屋內待6個多小時？為何從頭到尾不出聲？開門鑰匙從何來？是熟人還是臨時起意？留下重重謎團待破解。

《蘋果》追查 豬瘟防疫爆3大漏洞 檢疫犬不足 廚餘養豬 金廈通水

中國非洲豬瘟疫情失控，連累台灣！儘管政府防疫措施已提高至國安層級，加強安檢並提高攜帶違規肉品入境的罰鍰，但《蘋果》調查發現，肩負肉品查緝重任的海關檢疫犬數量不足、未全面禁用廚餘養豬及金廈通水，可能成為防疫3大漏洞，學者甚至預言：「台灣淪陷可能是遲早的事！」今年3月可能是關鍵。

聯合報

非洲豬瘟兵臨城下…禁廚餘養豬 各級政府不同調

蔡英文總統昨天飛抵金門巡視非洲豬瘟防疫時，烏坵鄉小坵海岸又發現一頭死豬。非洲豬瘟兵臨城下，但各級政府對是否禁廚餘養豬仍意見分歧 ，雲林縣長張麗善昨天建請中央再思考全面禁止廚餘養豬的必要，不少養豬業者和獸醫也連署陳情書，但農委會表示，發生疫情才會強制禁止廚餘養豬，政策並未改變。

范可欽之痛！ 輪椅族：請重視我們搭公車安全

導演范可欽去年坐輪椅搭公車，因司機未協助扣安全環，緊急煞車時輪椅翻覆受傷，昨天傷後首次露面表示，三年來，搭公車不曾有司機協助扣安全環，他也不敢主動請求，因為扣環作業耗時，後方來車、乘客會不耐，希望他的經歷，能喚醒社會對身障人士安全的重視。

中國時報

豬瘟大作戰！又見死豬 應變中心全面開設

繼金門本島後，金門縣烏坵鄉小坵島昨天上午也發現一隻死豬，頓時金門疫情瞬間增溫，行政院長賴清德昨於非洲豬瘟中央災害應變中心會議撂下重話，點名尚未成立應變中心的13縣市必須立即設置。而昨日，22縣市均已全部設立，且有6個縣市提報演習時間，中央地方防疫全面總動員。

台鐵春節車票 9日開賣！高鐵42萬張票1小時賣光

今年春節連續假期長達9天，台鐵局昨宣布，1月31日至2月11日將加開513班加班車，並在節前、節後推出優惠，包括離峰時段7折、指定班次大專生69折等，1月9日起開放民眾訂票。高鐵春節車票從昨日凌晨開賣，零時系統瞬間塞爆，1小時就賣出42.2萬張車票。

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