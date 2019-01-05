北部雲量增、中南部好天氣 晚起東北季風又增強

2019-01-05 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（5日）白天有微弱鋒面通過，東半部、北部山區有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴的天氣。

氣象局表示，今天白天有微弱鋒面通過，東半部及北部山區降雨機率增加，有局部短暫雨，北部平地雲量也會增多，中南部仍維持多雲到晴的天氣。溫度方面，北部高溫稍降至22度，宜花24、25度，中南部及台東約26至29度，清晨各地低溫約16至19度，中南部溫差較大。

氣象局提醒，晚起東北季風增強，北部地區降雨機率也會增加，氣溫稍下降。

氣象局預估，週六（5日）晚起至下週二（8日）受到東北季風影響，迎風面的北部及東半部地區整天較為陰雨，中南部則為多雲到晴。溫度方面，各地清晨低溫約16至18度，北台灣高溫僅18至20度上下，花東也稍涼，中南部則大致溫暖，不過日夜溫差較大。

空氣品質方面，5日竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級，北部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏空品區因擴散條件不佳，局部區域短時間可能達「紅色警示」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 29 20 ~ 28 22 ~ 31 20 ~ 26

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