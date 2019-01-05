高雄山區花序大亂 梅花櫻花交錯超罕見

2019-01-05 00:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今年氣候異常，造成花序大亂，梅花因暖冬延後綻放，整體開花率約1成，櫻花則提前開花，六龜山區罕見出現梅、櫻花交錯，連俗稱泰國櫻花的花旗木也來湊熱鬧，搭配台28線迎賓花海，爭奇鬥艷美不勝收。

高市梅樹種植面積1300多公頃是全國第一，以桃源區800多公頃超過6成最多，每年產梅量約8000噸，是全國最大有機青梅產區，每年推出有機梅精受歡迎，創造經濟產值達5000萬元，堪稱是台灣黑金。

梅花原本是12月開花，今年因暖冬延後綻放，加上水氣不足，又早晚溫差大，開花率各區差異大，整體開花率約1成，目前六龜寶來及竹林地區、桃源梅山綻放，至於甲仙、那瑪夏等區，預估1月中旬過後才會盛開。

值得一提的是，過去是低海拔地區先開花，高海拔地區接力，今年花序異常大亂，以桃源區為例，梅山地區已經開花，高中地區卻完全沒開，更罕見出現相鄰兩處梅園，一邊花朵綻放、一邊完全沒開，令人嘖嘖稱奇。

有趣的是，櫻花原本花期是2月過後，應該比梅花還晚開花，卻因氣候溫暖適宜，提早開花與梅花爭妍，六龜山區罕見出現梅、櫻花交錯，連俗稱泰國櫻花的花旗木，原本應該3月開花，也陸續綻放枝頭，李花、桃花則含苞待放，形成一幅美麗的畫面。

六龜區長楊孝治發揮創意，以波斯菊、向日葵、百日草等，妝點台28線新寮地區，打造8公頃迎賓花海，形成美麗的觀光入口意象，歡迎民眾賞花泡湯正是時候。

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