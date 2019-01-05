娶媳「加碼」回饋故鄉林邊 黃慶菖醫師：跟表哥蔡森郎較勁

2019-01-05 00:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣林邊鄉表兄弟檔蔡森郎、黃慶菖都是醫師，還在高雄、新北市長年經營醫院，堪稱林邊鄉傑出人物，黃慶菖的兒子黃逸鵬4日回到林邊，迎娶韓國籍媳婦丁榮恩，喜氣洋洋宴請親友，黃慶菖還在宴會上允諾，將捐贈林邊河濱運動公園的遊憩設施修繕、重建的費用，回饋家鄉。這對醫師兄弟已回饋林邊鄉近1000萬元，鄉親父老大讚「林邊之光」！

宴客當場允諾 助河濱公園翻修

「加碼就像較勁」，74歲的黃慶菖笑說，表哥蔡森郎大他4歲，雖然始終未同校，但因為表哥成績好，成為他的楷模。出社會後，他在新北市新莊經營「大順醫院」，不過始終想要回饋家鄉林邊，有次和已捐出不少「涼亭」的表哥聯繫，受到鼓勵，趁兒子黃逸鵬回鄉宴客，決定「加碼」整理林邊河濱運動公園的溜滑梯。

公所前大東亭 蔡森郎醫師捐建

蔡森郎則在高雄鳳山經營大東醫院近45年，至今仍執業中，這些年也不忘回饋家鄉，從林邊國小到河濱公園的涼亭，都是他慨捐興建。去年他更豪捐400多萬，把鄉公所前方的大片荒地打造成「大東亭」，已成為林邊人休憩的好地方，蔡森郞說，現代人喜歡休閒遊憩，所以他以捐涼亭為主，除了休閒，重點是「能保留比較久，大家都能用」。

林邊鄉代主席吳冬白說，河堤運動公園是林邊人的休閒中心，不過有些設備年久失修，感謝這對傑出的表兄弟檔慷慨回饋家鄉，現在不分鄉內外的自行車騎士、遊客居民，都會來大東亭散步遊憩，盼兩位傑出「院長」義舉，拋磚引玉打造更好的林邊。

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