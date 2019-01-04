金門第二隻海漂死豬！急登小坵島採樣 明送檢驗

2019-01-04 23:29

〔記者吳正庭／金門報導〕金門「豬」事不順，2018的最後一天在海邊發現的死豬，被檢出帶有非洲豬瘟病毒，今天又在72浬外代管的烏坵鄉小坵島岸際，發現一隻死豬，第九岸巡隊及金門防疫所4人搭專船到採樣，晚間11點返抵金門；由於小坵沒有養豬場，初判豬屍應該是中國來的「海漂物」。

小坵島與大坵島同屬金門縣代管的烏坵鄉，小坵島面積0.43平方公里，對外交通僅靠每月兩航次的補給船。海巡署金馬澎分署第9岸巡隊烏坵安檢所在小坵島北面岸際，發現這隻死亡豬屍。

來回10個半小時 搏浪採樣

第九（金門）岸巡隊說，這隻豬屍身長約90公分、高30公分，豬體腐爛見骨、有被啃食現象，周遭遍布海漂垃圾，安檢所第一時間在現場拉起封鎖線，通報金門縣動植物防疫所。

金門防疫所為完成檢疫任務，由課長施清文丶工作人員黃華泰與岸巡隊組主任顏玉龍、巡防官張任傑，原計早上10點出發，但因風浪大，延後到中午12點30分才從料羅港出發，4人乘坐100噸級的巡防艇，花了4個多小時船程到烏坵，再改搭小船到小坵島，已是傍晚5點50分。

死豬採完檢體後 當場火化

上了小坵島，施清文等人趁著天未全黑，換上防護衣，頂著呼呼寒風，將隨船帶來的消毒水及器材在豬體採樣後，當場將豬屍火化，晚上7點從烏坵返航，11點抵達料羅，來回花了10小時30分鐘。

金門防疫所說，這組「得來不易」的檢體，明天送農委會家畜衛生試驗所檢驗。

金門防疫所所長文水成說，田埔出海口中國漂流豬屍發生地點所在半徑5公里範圍內豬場，已進行訪視及採樣，計有金沙鎮2場、金湖鎮8場，每場抽20頭豬，採集血液檢體200件，派專人送驗。

另外，全縣共有65場養豬戶，已先由各鄕鎮公所獸醫師訪視轄內養豬場，完成訪視58場，剩餘的7場明天繼續訪視。

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