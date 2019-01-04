南投縣晚上空氣品質極糟 竹山PM2.5已達紅色警示

2019-01-04 22:07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕報告報告！南投縣今晚的空氣品質不好，包括竹山、埔里和南投3地區都被環保署列為提醒重點區，竹山和埔里是黃色警示，竹山地區更已達對所有族群不健康的紅色警示，從國道即時影像就可發現，竹山段霧茫，草屯段則影像相對清晰不少。

中部地區今天的空氣品質普遍不好，環保署指出，今天是因東北季風減弱，中部以南擴散條件轉差。而空氣品質在入夜後變得更差，縣內竹山南投和埔里3測站在晚間9點的空氣品質數值，埔里和南投各為133、122的對敏感族群不健康的橘色警示，而竹山地區則已達157的紅色警示，是對所有族群都不健康的狀況，所以民眾儘量減少在外跑步、活動。

空氣品質不良從國道即時路況監視畫面即可感受到，達紅色警示的竹山地區，從國道3號的竹山段拍到的畫面，影片一片霧霾籠罩，而草屯段則畫面清晰很多。氣象局預估，明天、後天中部還要再忍受不良的空氣品質，民眾仍應減少體力消耗和戶外活動。

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