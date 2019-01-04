22縣市非洲豬瘟災害應變中心 全數開設完成

2019-01-04 21:06

〔記者簡惠茹／台北報導〕非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開第2次會議前，仍有13個縣市未完成開設地方災害應變中心，行政院長賴清德要求今天開設完成。農委會晚間表示，全國22縣市均已完成非洲豬瘟防疫災害應變中心開設，中央與地方政府共同加強各項防疫作為，提高防疫強度。

農委會表示，今天上午行政院賴院長於非洲豬瘟中央災害應變中心第2次會議中裁示，請各縣市政府務必配合中央防疫步調，於今天下午務必完成開設應變中心，並要求儘速規劃辦理演習，以熟悉各項防疫處置作為，農委會今天下午與各縣市政府聯繫，確認皆已完成應變中心開設工作，地方政府後續將透過模擬演習，以強化轄區跨局（處）聯繫協力做好各項防疫工作。

農委會說明，為加速推動廚餘養豬轉型，該自1月2日啟動飼料差額補貼、技術諮詢輔導及自願性退場等措施，依據各縣市政府統計，去年12月地方政府執行聯合稽查之2045場廚餘養豬場，截至昨天廚餘養豬場實際在養場數計1776場，其中環保署再利用檢核列管357場，其餘養豬場在各地方政府輔導下，已有239場轉型改以飼料餵飼，養豬農已配合政策開始轉型。

農委會指出，各縣市政府配合農委會輔導方案，積極輔導廚餘養豬戶轉型改以飼料養豬，據縣市政府統計，截至目前廚餘養豬戶已有239場轉型改吃飼料，預期轉型的養豬戶將會持續增加，將有助於各項防疫作為之推動，以降低疫病傳播的風險。

農委會最後呼籲，為全力防堵非洲豬瘟疫情，堅守「超前佈署、阻絕境外」決心，落實各項整備工作，期盼產業界與政府攜手合作，做好100%生物安全防疫措施與疫情通報，養豬戶應提高警覺，落實自場生物安全防範；國人出國旅遊切勿攜帶豬肉製品回國，避免遭受重罰。

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