把握週六好天氣！明晚東北風增強 北東部變天轉濕涼

2019-01-04 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕明天（5日）白天北部雲量較多，高溫稍降至22度，東半部及北部山區有降雨機率，其他地區及澎湖、金門則為多雲到晴。不過，從明晚開始，東北季風增強，北部地區將轉為有局部短暫雨的天氣，提醒民眾注意天氣變化。

中央氣象局預報，明日白天有微弱鋒面通過，東半部及北部山區有局部短暫雨的機率，北部平地雲量也會增多，中南部仍維持多雲到晴的天氣，而從晚上開始，隨著東北季風增強，北部地區氣溫將稍下降，降雨機率也跟著增加。

「天氣風險公司」也提醒，北部好天氣僅維持到明日為止，到了6日又會重回陰沉多雨的濕涼天氣，屆時天氣一日一變，降雨也將時強時弱。

溫度方面，明天北部雲量多，高溫稍降至22度，宜花24、25度，中南部及台東約26至29度，清晨各地低溫約16至19度仍較涼，中南部溫差較大，請留意溫度變化適時調整衣著。

紫外線方面，明日除了台東縣市、高雄市、屏東縣為高量級，全台各地皆為中量級。

空氣品質方面，明日鋒面通過，東北風稍增強，竹苗以北擴散條件較好，中部以南位於下風處，擴散條件較差。竹苗、宜蘭及花東為「良好」等級，北部、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏為「橘色提醒」等級，高屏因擴散條件不佳，局部區域短時間會達「紅色警示」等級。

颱風方面，輕度颱風「帕布」目前位於中南半島西南方，逐漸接近泰國南部一帶，對台灣無直接影響，不過，提醒今、明兩天準備到當地的朋友留意相關交通航班資訊。

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