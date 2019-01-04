雞排店木瓜牛奶要價115元被嫌貴 總公司無奈這樣說...

2019-01-04 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕一杯破百元的木瓜牛奶你能接受嗎？有網友在臉書PO文抱怨，在西門町一家知名雞排店買到1杯要價115元的木瓜牛奶，覺得貴又苦，感嘆「沒有量那質至少要有吧？」對此，雞排店總公司回應說，因為女網友要求不加冰、水，導致泡泡消失量會看起來較少，且飲料是加盟主把店面分租出去所販售的，其實和他們沒有關係。

一名女網友在臉書《爆怨公社》發文表示，她在西門町「豪大大雞排」買到一杯要價115元的木瓜牛奶，但不滿量不多又苦，「照片就能解釋！這樣是惡意欺騙消費者嘛！一杯115，買過最貴的木瓜牛奶，半杯就算了，還是苦的？沒有量那質至少要有吧？」

網友看到木瓜牛奶照片得知要價115元也驚呼，「活了35年...真的沒看過$115的木瓜牛奶...這杯...妳買的下去....」、「115的價格真的有貴到」、「真的不是一般的貴！」；而針對原PO說的苦，有人則說「不管哪家店，只要沒立刻喝都會苦」、「木瓜酵素不能久放，要立刻喝掉」。

據《蘋果日報》報導，豪大大雞排總公司經理表示，對於木瓜牛奶一杯115元被嫌貴，其實他們感到很無辜，因為總公司只有授權雞排一項商品，其他商品都是加盟主自行分租所販賣，與他們無關；另外加盟店也向總公司解釋，當天女網友要求木瓜牛奶不加冰、不加水，導致泡泡消失量會看起來較少，且沒有馬上喝掉也會因為酵素而變苦。

報導指出，加盟主也透露，西門町的店租真的很貴，讓他們很難撐下去，「一個小小的店面月租至少60萬元。」

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