湯德章紀念公園設「迎風」銅雕 遭疑不恰當

2019-01-04 22:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南湯德章紀念公園（原大正公園古蹟、亦即民生綠園）中央換置公共藝術「迎風」銅雕，基進黨台南黨部今（4）日函文促進轉型正義委員會與南市文化局，詢問是否妥切，黨部主張紀念公園的主角應該留給湯德章，不要再設立任何銅像，不要強行賦與意義，將空間留給後人追思會是更好的做法。

南市文化局則表示，市政府歷年來對紀念捨身成仁的湯德章律師一直都相當積極，除了早於縣市合併前就將民生綠園圓環定名為「湯德章紀念公園」，縣市合併後，市府亦於2015年結合民間力量包括許文龍先生捐款修復湯德章故居，同年並舉辦「走在公義的道路上－追溯湯德章生命史特展」，公園中所立的半身像，也持續屹立迄今。

文化局表示，由於湯德章紀念公園同時也是市定古蹟原台南大正公園所在地，考量到此一公共空間負載多重歷史境遇，無法定於一尊，孫文銅像倒落後，2017年市府於啟動古蹟修復同時，亦早已確立「市定古蹟原台南大正公園所在的民生綠園圓環，是南市的重要櫥窗，未來不再在其中央部另立或復立任何政治性塑像」的原則，並獲南市文資審議委員們的認可支持。

基進黨台南黨部主任吳丞閔表示，湯德章紀念公園是在228事件中受難的湯德章律師受難地，是相當重要的歷史遺址，市政府也在2004年公告為市定古蹟公園，現址也已有湯德章紀念雕像。

基進黨與學者及文史界人士討論後，決定以黨部名義連署發出公文給促進轉型正義委員會，詢問公共藝術銅雕設立恰當與否，設立該銅雕是否違反促進轉型正義條例第5條第2項「威權統治時期，統治者大規模侵害人權事件之發生地，應予保存或重建，並規劃為歷史遺址。」

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