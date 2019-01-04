全球Top20最安全航空公司 長榮連6年獲選

2019-01-04 19:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com昨日公布最新飛航安全評比結果，長榮航空再度獲全球Top-20最安全航空公司的行列，這是長榮連續6年奪此殊榮；其他入選的航空公司包含澳洲航空、全日空、國泰航空、美國航空、阿聯酋航空、卡達航空、德國漢莎航空、新加坡航空及紐西蘭航空等國際知名航空公司。

長榮航空表示，安全是航空業最重要的一項堅持，也是一條不可被跨越的紅線，在長榮航空的安全文化中，不論在飛行安全、維修安全、地面安全、客艙安全、航空保安或職業安全，都有高標準的紀律，並會要求員工即便在無人監督的情況下，也需自我實踐，落實各項作業規範。

AirlineRatings.com自2013年起，進行「全球最安全航空公司」評比，該航空評鑑機構本次評選範圍，包含全球405家航空公司過去10年的飛安表現，評審團先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，及航空公司飛安紀錄等標準進行初審；再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等項目，進行第二重評比，遴選出全球最安全航空公司。

長榮航空表示，開航以來致力於鞏固飛航安全，至今已深獲國際各專業評鑑機構一致的肯定，包括AirlineRatings.com、德國航空安全資料中心JACDEC，均已連續多年將長榮航空列為全世界最安全航空公司之一。

長榮連續6年獲選全球Top20最安全航空公司 連6年得此殊榮 。（圖：長榮航空提供）

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