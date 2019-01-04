外來種強力入侵 專家估本土八哥族群數只剩1％

2019-01-04 19:59

〔記者蔡文居／台南報導〕一隻珍稀保育類的台灣本土種八哥，日前落難被拾獲送到台南市野鳥學會救治，經過救傷人員1個多月的細心照料，順利野放重返大自然。

台南鳥會理事長潘致遠表示，由於外來種八哥入侵，且十分泛濫，造成原本普遍的台灣八哥岌岌可危，已被政府列為珍貴稀有的保育類野鳥，目前在野外難得一見。估計，在野外的各種八哥種類中，台灣本土種八哥的族群數可能僅剩1％，數量十分稀有。

潘致遠說，以台南為例，近年來，他也只看過2次，數量可說少之又少，台南市郊區目前也僅有零星地區還有少數族群。本土種八哥數量急遽減少，被認為是外來種八哥入侵所致，外來種在台灣適應良好，常見在交通號誌燈桿的管洞內築巢，族群愈來愈多，嚴重排擠到本土八哥的生存。

台南鳥會總幹事林岱瑢說，這隻落難的本土種八哥，現今已十分少見，所幸經過救傷志工的細心照顧，最後順利野放。建議一般民眾若是遇到落巢鳥兒，千萬不可擅自撿拾帶走，可先詢問「台南鳥會野鳥救傷組」粉絲專頁該怎麼處理。

她說，以台南鳥會為例，去年一整年共救傷了1789隻野鳥，這還不包括未列案的野鳥，很多都是靠救傷志工和慈愛動物醫院熱心協助。去年政府野鳥救傷的補助經費在9月、10月就用罄了，但傷鳥還是持續進來，只能自掏腰包照顧。由於救護及照護野鳥需要龐大的人力、物力，亟需各界的參與協助。

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