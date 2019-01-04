溪頭7點開園上路 早起客求通融、民憂逃票增加

2019-01-04 20:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投溪頭自然教育園區，近期因氣溫驟降，頻傳心血管疾病年長遊客因此猝死或中風，園區為此取消6點彈性入園，從2日起全面恢復成7點開園，連停車場也是，惟新制上路以來，仍有早到的遊客要求通融放行，但都被園區拒絕，部分民眾擔心，7點開園恐使逃票入園增加，園區回應，一般逃票者多不是年長者，不過仍會加強溝通說明，籲請民眾配合，切勿逃票。

民眾表示，一般提早來溪頭爬山的人，除了早起長者，還有已規劃下山時間的遊客，現在改成7點才能入園，恐讓這些人為了準時下山，不惜行走逃票路線，另外，新制若實施到夏季期間，一般到了6點，天色早就亮了，氣溫也不那麼冷，早到的遊客將比冬天多，若不適時調整入園與停車場時間，恐讓民眾乾等，造成民怨。

對此，園區表示，新制上路以來，雖有部分不認同的遊客抱怨，甚至要求通融放行被拒，還會對工作人員碎碎唸，但大多數的遊客都能理解，為遊客安全，除呼籲勿逃票，也盼民眾配合7點再入園，以防天冷誘發疾病，減少意外發生。

園區也說，一般逃票者與早起爬山的族群不同，兩者關聯性應較低，至於夏天是否彈性調整入園時間，則還要再觀察討論，若屆時遊客都已習慣，就無必要，但仍會適時檢討因應。

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