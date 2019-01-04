高雄非洲豬瘟應變中心挨批開設太慢 李四川：防疫早已啟動

2019-01-04 18:55

〔記者蔡清華／高雄報導〕非洲豬瘟危機攀升，高雄市今天早上遭行政院點名未設防疫應變中心，高雄副市長李四川下午說，在疫情剛開始之初，高雄早已成立「非洲豬瘟防疫小組」，由市府祕書長召集農業、環保、衛生、海洋等相關單位啟動4道防疫防線，並已配合中央於下午5點前開設防疫變應中心，對防疫工作一直非常重視。

高雄市政府今天下午由副市長李四川召集相關權責單位，開設非洲豬瘟災害應變中心，並依據中央指示，排定本月進行非洲豬瘟防疫演習，讓市府各權責機關熟悉各項防疫作為。

農業局說，市府已於日前召開跨局處防疫會議，設了4道防線防疫，由農業局輔導肉品市場及養豬場加強門禁管制及消毒工作；衛生局查緝市售違法中國豬肉製品；環保局列管廚餘養豬場，要求蒸煮後才能再利用；海洋局配合海巡署等單位，加強港口查緝非法走私肉品，並宣導廚餘勿上岸等規定。

高雄有520家養豬場及4處肉品市場，由於爆發非洲豬瘟的國家多指向廚餘養豬是高風險及病毒傳播關鍵，環保局每天收受養豬廚餘約90至110噸，今年起，回收的養豬廚餘瀝水降低含水率後，全部送焚化處理。另外，列管36戶廚餘養豬場，連日來加強稽查，要求業者蒸煮後才能再利用，以阻絕病原傳播途徑，避免成為防疫漏洞。

此外，市府配合中央推動廚餘養豬戶轉型政策，針對土地合法使用的業者提出退場補助，依豬舍面積等3個等級計算，提供最高50萬元獎勵金，加上相關拆除補助，最高可獲得617.5萬元；同時鼓勵廚餘養豬業者改用飼料養豬，每頭飼養9個月，最高可補助2200元。

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