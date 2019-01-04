高中生學測前拜廟 校方送了這2樣討喜的文創食品

2019-01-04 19:02

〔記者吳俊鋒／台南報導〕108年學測將在本月25日起登場，台南新化高中學生今前往當地信仰中心朝天宮參拜，祈求神明保佑，應試順利，校方還特地致贈市政府文創食品「成功洋芋片」與「至聖點心麵」，希望帶來好運氣，一舉金榜題名。

祈福儀式結束後，學子們也將心願卡「寫好寫滿」，陸續掛置在朝天宮龍柱上，希望獲得神助，考試期間一切順利，場面熱絡。

前往朝天宮參拜的高三學子約380人，由校長鄭曜忠元帶隊，虔誠祈求媽祖、文昌帝君等神明保佑，應試時能發揮水準，考得好成績。

校長鄭曜忠表示，歷年的學測，新化高中都都獲得不錯的成績，為祝福應屆畢業生都能心想事成、金榜題名，才安排這次參拜活動，也希望藉由民間信仰，穩定考生心情。

參拜時，學生代表分別獻上象徵「聰明」的蔥、「勤學」的芹菜、「好彩頭」的蘿蔔，以及考運亨通的「文昌筆」，給予祝福；校方學校也準備了包子、粽子，祈求金榜題名。

特別的是，各班的供品中，還選用2款台南市政府發行的在地文創商品「成功洋芋片」與「至聖點心麵」，希望學測致勝。

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