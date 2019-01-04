防疫慢半拍？ 澎湖縣急成立非洲豬瘟應變中心

2019-01-04 18:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕金門傳出非洲豬瘟病死豬漂流岸邊後，同為外離島的澎湖反應卻慢半拍，直至今日被行政院長賴清德點名，才緊急成立應變中心，預計8日召開第一次會議，外界擔憂澎湖重蹈口蹄疫防疫失敗覆轍，巧合的是當年也是賴峰偉當縣長。

地處離島的澎湖，主要物資都仰賴台灣本島運輸，澎湖目前約5處養豬戶，豬隻約1700多頭，採隔天供應豬肉，本地豬每個月供應2-3次；1997年台灣本島爆發O型豬隻口蹄疫，澎湖在2011年緊接著淪陷，直至去年7月才拔針，預計2019年宣布成為口蹄疫非疫區，卻面臨更為嚴峻的非洲豬瘟疫情威脅。

由於澎湖與金門同為外離島，距離中國地理位置較近，依照洋流方向，中國非洲豬瘟病死豬能漂流至金門，同樣也會流向澎湖，這點可由澎湖近8成海漂垃圾來自中國印證，但金門自去年12月31日海邊發現病死豬屍體，至1月3日證實為非洲豬瘟，澎湖都遲遲無動作，才會被行政院長賴清德直接點名。

澎湖縣非洲豬瘟應變中心，今日在澎湖家畜疾病防治所成立，8日將召開第一次會議。並發文通知海巡單位並以跑馬燈周知民眾，沿海若有發現漂流病死豬，請通知疾病防治所（專線電話0974101859）前往處理。

相較於澎湖縣政府防疫機制啟動慢半拍，澎湖海巡隊早就啟動查扣中國漁船全面消毒機制，全力防範非洲豬瘟疫情侵入，力守台灣第一道防線。

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