非洲豬瘟來襲 宜縣全力輔導42場廚餘豬場轉型

2019-01-04 18:21

［記者林敬倫／宜蘭報導］非洲豬瘟疫情越演越烈，宜蘭縣政府今上午成立宜蘭縣非洲豬瘟3級災害應變中心；宜蘭縣長林姿妙指出，金門不斷從外海漂病死豬，顯然疫情已到家門口，縣府會全力將病毒阻絕於縣外；縣府農業處指出，全縣現有約42家豬場還食用廚餘，將積極輔導轉型離牧或改為飼料場。

根據宜蘭縣政府統計，縣內養豬場有116場，約有5萬頭豬，其中42場食用廚餘，豬隻共有約1萬頭，由於金門沿岸不斷有中國飄來病死豬，今又飄了一頭，縣府上午成立3級災害應變中心，於下午召集第1次緊急應變會議，並決議於近期辦理非洲豬瘟防疫演習；根據縣府預估，如縣內發生疫情，將產業損失將達7億元以上。

宜縣上個月19日，於海岸發現病死豬，所幸未驗出非洲豬瘟病毒；縣府農業處指出，全縣原有47場食用廚餘的豬場，在去年8月非洲豬瘟疫情於中國爆發後，縣內積極輔導廚餘豬場轉型飼料場，現已有5家轉型，為配合中央廚餘轉飼料的補貼政策，將更積極輔導其他廚餘場轉型，如豬場豬數在20頭以下，則將輔導離牧，不再養豬，至於先前已轉型的5家豬場，也會協助申請補助，每頭豬2200元。

農業處表示，至於縣內廚餘場，縣府也要求業者加裝廚餘蒸煮設備，所有廚餘在給豬隻食用前，需加熱1小時，溫度也要達90度以上，去年12月畜產科已稽查42場次，未來也會函請環保局，針對高風險豬場，加強稽查力度。

農業處補充，現階段國內並無疫情，3級應變中心將設在動植物防疫所，待國內有疫情發生，就會成立2級災害應變中心，於消防局設立。

縣府秘書長林茂盛表示，未來如果本島也發生非洲豬瘟疫情，縣內聯外道路，也會協請警察單位，進行農產品檢查與管制，維持縣內豬隻安全。林姿妙指出，疫情現在還未發生，但縣府會上緊發條，防災視同作戰，將與府內同仁一起努力，將非洲豬瘟阻擋於縣門外。

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