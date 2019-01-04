蘇澳運動公園大改造！泳池打掉重做 增蓋冷泉泡湯區

2019-01-04 21:56

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮運動公園設施老舊，蘇澳鎮公所爭取到體育署經費，預計投入6250萬元整建，老舊泳池要打掉重做，周邊籃球場、網球場等設施也將全面改善，預計5月動工，最快明年暑假前完工。

蘇澳鎮運動公園1990年落成，設有室內、外游泳池、籃球場、網球場、壘球及溜冰場等；其中，室外游泳池還是溪南地區唯一座全年開放的50公尺標準泳池。

鎮公所原將泳池委外經營，卻碰到包商違約，去年2月收回，5月改為自營後重新開放，但去年11月底又因為設施老舊，泳池出現多次漏水，不堪營運虧損，只能暫時關閉。

鎮公所坦言，宜蘭溪南僅羅東、蘇澳有標準泳池，但羅東泳池僅在每年5月至9月開放，蘇澳則是全年開放；考量民眾運動需求，公所多次向體育署爭取經費，終於獲得補助，加上公所自籌款，總投入6250萬元進行大改造。

鎮公所說，室外標準泳池將打掉重做，改以不鏽鋼池底，並以特殊塗料為主，解決池底漏水問題；另外，一旁則會增蓋冷泉泡湯區，室內溫水泳池則增設SPA高溫水療池，方便銀髮族使用。

鎮長李明哲指出，除了泳池改造，戶外籃球場、網球場等鋪面會全面刨除更新，改善夜間照明設備等，讓運動公園脫胎換骨。

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