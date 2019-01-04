中國海漂死豬不斷攻台 綠委質疑是否蓄意丟棄

2019-01-04 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國海漂死豬不斷攻擊台灣，本週一（31日）從中國漂流到金門的豬屍在3日驗出非洲豬瘟病毒後，今（4日）上午8點40分金門小坵北面岸際又發現一隻死亡豬屍。對此，民進黨立委林俊憲質疑，有沒有可能是中國蓄意丟棄？

「又海漂？有沒有可能是蓄意丟棄？」林俊憲以此為題在臉書表示，防檢局推測海飄死豬可能是從中國黑龍江一帶漂來，但該區並非世界動物衛生組織（OIE）通報的疫區，不禁令人擔憂中國是否還有隱瞞其他疫區。

林俊憲提醒，我國已通報OIE尋求國際合作並加強海面巡邏，農委會也頒布緊急行政命令，提醒民眾針對金門所有的豬肉製品，兩個禮拜以內暫停運輸至台灣，也謝謝金門業者主動將豬肉製品下架。

行政院長賴清德今天在非洲豬瘟中央災害應變中心會議中指示，要求中央、地方和民眾三合一合作，另外要加速各項防疫作為，還要加大防疫面措施，另也尋求周邊國家共同協助，要求中國開誠布公。

針對不斷從中國漂來的死豬屍體，農委會代理主委陳吉仲強調，海巡署會加強巡邏外，台灣也會向OIE反映中國不做好疫情管控的情形，請盡速召開鄰近國家聯合防疫會議。

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