攝護腺大3倍 70歲阿公雷射手術後「一路通暢」

2019-01-04 19:20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕70歲的黃姓阿公因攝護腺肥大，服藥4、5年，後來效果有限，攝護腺增生已經是正常大3倍，還長進膀胱裡，如塞子般把膀胱出口塞住，不吃藥就無法解尿，排尿時間長又不乾淨，常滴到褲子，上個月接受新型攝護腺雷射手術，終於暢快如廁，也不用再吞藥。

台中醫院泌尿科主任朱朗軒說，50歲後有半數會攝護腺肥大，每多10歲就多10%，可依症狀服用抑制攝護腺增生及降低膀胱阻力藥物，但排尿如果出現解尿困難、服藥效果差或反覆尿結石，建議可動手術，主流為有健保的電刀刮除術和自費雷射手術。

朱朗軒指出，攝護腺肥大不要羞於就醫，曾有一名60歲男子去爬聖母峰，抵達基地營時，喝酒取暖和慶祝，但酒會利尿，一時尿多卻解不出來，緊急送下山導尿，他提醒，攝護腺肥大除了解尿問題，嚴重會重度尿滯留、逆流甚至要導尿，有時漏尿問題也會影響性生活品質。

朱朗軒說，黃阿公攝護腺肥大，一般攝護腺組織約20克，他有68克，是正常的3倍，而且攝護腺長到膀胱裡，塞住膀胱出口，尿道也窄到沒有縫，解尿時必須很用力，200c.c.要解3分鐘，又解不乾淨，餘尿滴滴答答沾濕褲子，感到很困擾，而一般人解尿約250c.c.只要半分鐘。

黃阿公本身還有糖尿病、高血壓，加上攝護腺肥大，每天服藥量多，門診時表示要做「達摩」手術解決問，朱朗軒想了一下才會意對方是說「達文西」機械手臂，朱朗軒強調，攝護腺癌才有幾會使用機械手臂手術。

朱朗軒形容，攝護腺肥大就是膀胱對外的通道受阻，攝護腺就像一座山，火車（尿液）要翻過山，只要開一個山洞，得以通行即可，不需要把整座山挖掉，罹患攝護腺癌，才需要使用機械手臂之類的手術，把整座山拿掉。

朱朗軒說，電刀手術是刮出一條通道，缺點容易出血，住院約3到5天，電流可能傷及神經，造成勃起功能障礙約10%以下、漏尿3%以下，自費的雷射手術，在挖除攝護腺時，同時止血，手術時間減半，勃起功和和漏尿機率減到1%以下，也提醒過５０歲後也應每年篩檢PSA指數，早期發現攝護腺癌，及早治療。

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