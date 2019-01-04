竹北元宵燈會「底價、決標金額一樣」 市公所這樣說…

2019-01-04 19:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹北市文化公園的元宵燈會向來是新竹縣元宵節的重頭戲，竹北市民代表蔡蕥鍹在臉書公開質疑，竹北市元宵燈會招標，底價、廠商投標金額與決標怎都一樣？市公所則說，採限制性最有利標招標方式；在議價過程中，經廠商報價並平底價決標，所以底價與決標金額相同。

新竹縣政府工務處養護科長張淇銘說，採限制性最有利標招標方式以序位決定優勝廠商，並非削價競爭，後續洽優勝廠商議價時，得訂定底價或不訂底價，採訂定底價者，應依採購法施行細則第54條第3項於議價前參考廠商的報價訂定底價，不可於開標前即訂定底價。

竹北市公所文化觀光課說，元宵燈會今年邁入第10年，因活動期間經常提前至農曆年前就開始，成本提高，近年廠商投標意願缺缺，像今年也僅一家廠商投標，經上網公告，第一次因資料不齊廢標，第二次才決標進入議價。

「耗費730萬的元宵燈會，想傳達什麼？」蔡蕥鍹在臉書上提問，竹北市公所一場元宵燈會耗費730萬，在去年12月3日的決標公告中，此案採限制性招標，由中視得標。底價金額730萬，得標廠商原始投標金額730萬，總決標金額也是730萬？她並質疑竹北市燈會預算逐年攀升。

竹北市公所統計近年元宵燈會的展期及花費，2014年17天、680萬元（含客委會20萬元補助）；2015年18天、665萬元；2016年連同萬人音樂會、700萬元（含廠商贊助300萬元）；2017年27天、530萬元；2018年21天、650萬元。

2019年的元宵燈會預算680萬元，連同全國客家日60萬元一起辦，合計740萬元；預定2月14日至3月3日18天，但如同往年，可能會再拉長展期。

文化觀光課說，此案依政府採購法第22條第1項第9款「委託專業服務、技術服務或資訊服務，經公開客觀評選為優勝者」，採限制性招標，因金額在100萬元以上、準用最有利標。投標廠商經評選符合資格後，進入評選作業、議價程序等；在議價過程中，經廠商報價並平底價決標，所以底價與決標金額相同。

竹北市元宵活動「樂活滿竹 豬事吉」，今年也將布置生肖豬年主燈、燈區展示、發放小提燈，並邀請藝人及社團表演；其中，2月24日客家天穿日另有闖關遊戲、DIY體驗等。

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