防堵中國非洲豬瘟入侵 馬祖成立緊急應變中心

2019-01-04 18:05

〔記者俞肇福／綜合報導〕因應中國「非洲豬瘟」疫情擴大，由於馬祖距離中國福建最近僅9海浬，南竿島距離福州馬尾僅33海浬，使得馬祖也格外緊張；連江縣政府4日下午4時成立連江縣動物疫病災害防治緊急應變中心，建立地方非洲豬瘟防疫網、杜絕防疫漏洞。

縣政府請相關單位加強邊境檢疫，同時，也提醒勿違法攜帶任何豬肉製品入境，以免造成防疫漏洞；另外，縣府產發處加強養豬場防疫宣導及豬隻健康情形查察，希望從內到外不要有防疫死角。

縣長劉增應下午4時45分在產發處陪同，到動植物防疫檢疫局基隆分局馬祖檢疫站了解情形，他指出，跨單位成立緊急應變中心，落實權責分工及防災應變措施，並提升處置能力。同時，也提醒勿違法攜帶任何豬肉製品入境，以免造成防疫漏洞。

行政院去年12月18日成立非洲豬瘟中央災害應變中心，院長賴清德4日上午主持災害應變中心第2次會議，會中呼籲中央與地方縣市共同合作加強防制作為。動植物防檢局基隆分局長董好德4日到馬祖，檢視作業狀況，在馬祖檢疫站長朱誼閩陪同下與縣長劉增應就非洲豬瘟防疫進行意見交換。

連江縣動物疫病災害防治緊急應變中心目前防疫機制3項措施：

一、境外防治：促請海關單位、動植物防疫檢疫局基隆分局馬祖檢疫站加強小三通旅客相關非洲豬瘟防疫查察。

二、走私防範：促請馬祖第十海岸巡隊及一0岸巡大隊，加強防範走私豬肉產品入侵。

三、境內防疫：縣府產發處加強養豬場防疫宣導及豬隻健康情形查察，各單位配合進行非洲豬瘟防疫宣導。

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