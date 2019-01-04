2星期省6萬飲料錢 文興高中助百位獨老募年菜

2019-01-04 19:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣文興高中響應華山基金會為獨居長輩募集年菜活動，1000多名學生從2週前每天省下購買飲料的零用錢，存進胖胖杯中，今日將全校44瓶胖胖杯打開清點，共計募得6萬餘元，可以讓100名獨居長輩有熱騰騰的年菜吃。

為關懷獨居長輩，文興高中連續第7年與華山基金會合作「獨居老人年菜募集活動」，利用廢棄的1000cc飲料杯，又稱胖胖杯作為存錢桶，每個教室放一瓶，讓學生自由捐贈零錢，期間學校也鼓勵學生少喝飲料，把飲料錢捐出做愛心，每年農曆年歲末進行結算，拼愛心成果總是受到學生關注。

有信心可以打破紀錄！連續6年參與活動的同學說，在這2周的活動期間，每天省下1杯飲料錢或零錢，不僅減肥也能做公益。文興高中校長林慶國表示，透過在各班放置「愛心胖胖杯」，是一種實際的行動愛心教育，讓學生知道愛心不分大小，只要有心人人都可以做到。

華山基金會田中天使站站長李翠婷表示，感謝文興高中持之以恆助暖，這次活動共募款約6萬元，每份年菜價值600元，可提供100位獨居長者，1月21日，班聯會幹部將親自跟著華山一同將年菜送到長輩家，讓長輩們感受到來自學生的愛心。

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