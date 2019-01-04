刷萬事達卡也可搭高雄捷運 還享優惠

2019-01-04 19:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄捷運與萬事達卡合作，建置開放式支付平台，今天正式啟動，成為北亞第一個可直接使用信用卡刷乘的捷運系統，但輕軌尚未開放。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文說，去年8月與高捷公司簽約，建置開放式支付平台，經過近半年來努力，平台正式啟動，未來國內外旅客，不需要排隊購票或攜帶現金，即可持萬事達卡搭乘捷運，萬事達卡並結合8大銀行、2家電子錢包，推出搭乘優惠。

陳懿文說，萬事達卡洞察開放式支付系統，已成為發展智慧城市的趨勢，目前在全球超過100個城市，建構大眾交通開放式支付平台，高雄市超越日、韓、成為北亞第一個使用此平台的智慧城市。

高雄捷運董事長郝建生說，目前搭乘捷運可使用一卡通、悠遊卡等，高雄捷運成為全球第三個、北亞第一個可直接使用信用卡刷乘的捷運系統，各發卡銀行並加碼推出許多優惠，例如特定折數、點數回饋，更有限定期間車資最低0元起的優惠。

以聯邦銀行為例，期日起到今年底，使用指定行動支付享每週一、週五免費；使用感應式信用卡享週五免費，但需先登錄，每卡每日上限120元。

除了8大銀行，萬事達卡本身也推優惠，即日起至今年底，持卡人持萬事達卡感應式信用卡、Debit金融卡、行動錢包、穿戴裝置等，每週六、日搭乘高雄捷運，享有7折優惠（每月限前4萬名乘客）。

高捷公司說，萬事達卡建置的開放式支付平台，目前僅限於捷運使用，輕軌因是離線刷卡機，技術問題仍待克服，目前尚未開放。各家銀行優惠情形，可上高雄捷運官網或臉書專頁查詢。

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