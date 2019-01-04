來當一日菸農！嘉義縣僅存菸葉田 明天免費體驗採收

2019-01-04 19:03

〔記者曾迺強／嘉義報導〕台灣菸酒公司前年終止保價收購菸葉後，國內超過70年的菸葉產業走入歷史，中埔鄉菸農之子魏三峰延續菸田記憶，號召社區居民與大學生栽種菸葉，經85天長成，明天（5日）舉辦免費採收體驗活動，他特地保留菸葉的「菸花」，廣邀民眾記錄嘉縣僅有的菸田採收景象及體驗當一日菸農。

中埔鄉、竹崎鄉早年是嘉義縣菸業重鎮，全盛時期種植面積超過1000公頃，菸田、菸樓是在地農人共有的回憶，隨著台灣加入世界貿易組織，國產菸葉不敵進口菸葉，台灣菸酒公司逐年減少契作收購面積，前年3月全面終止與菸農保價收購菸葉，台灣菸業從此走入歷史。

魏三峰說，菸農為了讓菸葉肥厚、產量多，交給台灣菸酒公司的菸葉，菸株花苞生成前就會摘除，不讓菸花分散葉片對養分的吸收，這次保留部分菸花，讓前來參觀的人將菸葉及菸花美景盡收眼底。

明天的採收活動地點在中埔鄉隆興村下厝仔1-11號「二番菸田」，清早6點半開採，8點半備妥菜脯粥讓大家享用，中午12點半起編菸及入菸，預計下午4點半結束。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/