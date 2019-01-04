2019新竹市城市馬拉松 道路沿線管制公告

2019-01-04 17:40

〔記者王駿杰／新竹報導〕2019新竹市城市馬拉松本週日上午6點於樹林頭公園起跑，賽事分為42公里全馬組、21公里半馬組與4公里休閒組，共計8千人參與，為維持賽事順暢圓滿進行，市府指出，當日上午5點50至下午1點30將分路段、分時段進行交通路線管制。

一、 交通管制路段及時間如下：

（一） 東大路二段（鐵道路二段路口~士林市場前），管制時間：05:50-13:30

（二） 東大路二段（士林市場/東大路二段/境福街路口），管制時間：05:50-13:30

（三） 吉羊路（東大路口開始共十路口），管制時間：05:50-06:40

（四） 中正路（中正路/鐵道路/成功路路口）（休閒組回程），管制時間：05:50-07:10

（五） 中正路（吉羊路口~中山路路口），管制時間：05:50-06:30

（六） 中山路（中正路口~北門街路口），管制時間：06:05-06:40

（七） 東門街（北門街口~復興路口），管制時間：06:05-06:40

（八） 復興路（東門街口~林森路口），管制時間：06:05-06:50

（九） 林森路（復興路口~中華路口），管制時間：06:05-06:50

（十） 中華路（林森路─中正路口），管制時間：06:05-06:50

（十一） 中正路（中華路口~東門圓環），管制時間：06:05-06:50

（十二） 東門圓環（外側2車道），管制時間：06:05-06:55

（十三） 中正路（東門圓環~中央路口），管制時間：06:05-07:00

（十四） 中央路（中正路口~民生路口），管制時間：06:05-07:00

（十五） 民生路（中央路口~三民路口），管制時間：06:10-07:00

（十六） 三民路（民生路口~東大路），管制時間：06:10-07:10

（十七） 東大路一段（三民路~東大高架段~公園路口），管制時間：06:10-07:10

（十八） 公園路（東大路~公竹路~食品路），管制時間：06:10-07:20

（十九） 東山街，管制時間：06:10-07:20

（二十） 學府路（東山街口~光復路二段），管制時間：06:15-07:30

（二十一） 光復路二段（學府路口~水源街口），管制時間：06:20-07:40

（二十二） 水源街（光復路二段路口~水源橋前路口），管制時間：06:20-07:40

（二十三） 千甲路，管制時間：06:20-08:00

（二十四） 頭前溪自行車道，管制時間：06:30-09:40

（二十五） 南寮大道（往南寮漁港方向來回），管制時間：07:10-11:45

（二十六） 國際風箏賽場（繞賽場一圈），管制時間：07:10-09:10

（二十七） 新港路/新港三路 ，管制時間：07:10-11:30

（二十八） 新港二路（東大路四段~新港南路口），管制時間：07:10-11:30

（二十九） 新港南路，管制時間：07:10-09:40

（三十） 自行車道入口（關門9:40/11:00，關門選手由巴士載回會場）。

（三十一） 南寮17公里海岸線自行車道，管制時間：07:10-09:50

（三十二） 海埔路183巷，管制時間：07:40-11:20

（三十三） 海濱路（往天府路方向），管制時間：07:40-11:30

（三十四） 公道五路五段，管制時間：07:40-11:30

（三十五） 公道五路四段（東大路三段路口~金雅路口），管制時間：08:00-12:15

（三十六） 金雅路（公道五路四段~金農路），管制時間：08:00-12:20

（三十七） 金農路（金雅路口~鐵道路二段），管制時間：08:05-12:20

（三十八） 鐵道路二段（金農路口~東大路口），管制時間：08:05-12:20

（三十九） 鐵道路三段（中正路口~東大路二段路口），管制時間：06:35-07:35

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