金山砂珠灣疑發現豬屍 防疫人員前往採驗

〔即時新聞／綜合報導〕本週一金門縣金沙鎮田浦海邊驚見一隻死豬，昨天檢驗出確實感染非洲豬瘟，研判應是從中國漂到金門，今天早上於金門再度發現一隻死豬，全台人心惶惶；稍早有民眾在新北市金山區著名景點砂珠灣發現疑似死豬，新北市動保處人員已前往採檢。
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