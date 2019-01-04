教室中國火腿腸「兇手」抓到了！ 台商家長半年前帶回…

2019-01-04 17:08

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里國小鄉土語言教室今天上午被學童發現一根中國江西製的火腿腸零嘴，由於是第一節上課，校方追溯昨天最後使用教室的課後輔導班，發現是一名高年級學童帶來學校，不小心掉在教室，火腿腸是在中國經商的家長半年前帶回台灣，南投家畜疾病防治所說，若民眾有疑慮，可以將肉製品送交農委會防檢局處理，不要任意丟棄或丟廚餘。

埔里國小鄉土語言教室今天上午8點左右準備上第一節課，一年級學童在課桌椅下發現一根中國江西製的火腿腸，趕緊報告老師，由於事關非洲豬瘟疫情防治，校方不敢大意，立即封存，準備送交農委會防檢局台中分局集中處理。

鄉土語言教室有多個年級、班級使用，由於是第1節上課，校方懷疑中國火腿腸是昨天使用教室的人所遺留，進一步調查發現，是昨天下午課輔教學高年級學童從家裡帶來，不小心掉在教室而不自知，火腿腸則是在中國經商的家長半年前購買帶回台灣。

家有疑慮肉製品 可送防檢局處理

南投家畜疾病防治所長唐佳永說，民眾家中有去年8月3日疫情發布前購入的疫區肉製品，若有疑慮，可以將肉製品送交農委會防檢局處理，就不要再分送他人，更忌任意丟棄或丟廚餘。

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