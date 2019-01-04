日月潭紅茶推限量老茶 年年增值還保證收購

2019-01-04 20:27

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭紅茶遠近馳名，在地的魚池鄉農會，為提升紅茶產值與精緻化，今發表首度以紅茶評鑑的特等、頭等、金質獎茶葉，小量製作成462罐陶甕紅茶，並附流水號，光是頭等、金質每罐100公克，就要價4、5000元，農會還會以每年增值100元的幅度，用收購價買回市場上的陶甕紅茶，藉此維持日月潭紅茶老茶市場，以及老茶保值度。

農會表示，自2006年起舉辦紅茶評鑑，至今已過了12個年頭，民間俗稱「一齒年」，也是12生肖輪值一圈，又回到狗年，在新一輪12年的開始，便限量製作462罐陶甕紅茶，尤其陶甕上還附有封條、流水號，以及歲次「戊戌‧狗年」，除利用12生肖概念增加蒐集與珍藏價值，也能保證茶葉來源與年份，營造日月潭紅茶稀有性與老茶價值。

農會說，紅茶陳放一段時間會醇化，雖然茶葉聞起來香氣變淡，但茶湯卻更甘醇，呈現紅茶老茶的多層次風味。

尤其老茶具備市場收藏性，為確保日月潭紅茶老茶價值，也防止良莠不一的老茶充斥，凡是農會推出的限量老茶，也會以每年增加100元的方式，再用收購價買回，除代表對獲獎茶葉品質有信心，也能維持老茶的稀有價值。

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